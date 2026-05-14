Мазут пустили большое плавание

Россия в апреле увеличила поставки мазута в страны Ближнего Востока в условиях конфликта в регионе и проблем с местной переработкой. Суммарный экспорт нефтепродуктов из РФ при этом остается под давлением из-за снижения загрузки НПЗ и ограничений на вывоз бензина, хотя поставки дизтоплива растут. Аналитики полагают, что объемы как производства, так и экспорта нефтепродуктов могут вырасти по мере снижения количества сезонных и внеплановых ремонтов НПЗ.

Россия по итогам апреля нарастила морской экспорт мазута в страны Ближнего Востока на 45% к марту, до 900 тыс. тонн, следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ). Год к году показатель увеличился на 98%. Основной объем поставок пришелся на порты Саудовской Аравии в Красном море. Аналитики связывают рост с частичной компенсацией выпадающих объемов нефтепродуктов в условиях конфликта в регионе.

Одновременно с этим в S&P Global Commodities at Sea (CAS) отмечают апрельский рост отгрузок российских нефтепродуктов в регион. Так, поставки их в Египет выросли на 129% к марту, до 498,7 тыс. баррелей в сутки (б/с), а поставки в Турцию — на 43%, до 441,5 тыс. б/с. По данным ЦЦИ, в начале мая около 500 тыс. тонн российского дизтоплива находятся в пути следования до перевалки в египетских портах.

Поставки мазута частично компенсируют нефтяникам невозможность экспортировать бензин, говорит советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников. Покупатели, по его словам, используют мазут для переработки в бензин, который они недополучают из-за проблем в Персидском заливе.

Кроме того, добавляет эксперт, стратегические запасы мазута наполняются для резервных генераторов на случай длительных перебоев с поставками или скачков цен. Эксперт Финансового университета Игорь Юшков отмечает, что собственная переработка в ОАЭ пострадала от иранских ударов и стране пришлось компенсировать нехватку за счет российского мазута, который используется на ближневосточных электростанциях, работающих на жидком топливе.

При этом в целом экспорт нефтепродуктов из РФ в апреле оставался под давлением снижения переработки из-за внеплановых ремонтов части НПЗ. Согласно докладу Международного энергетического агентства (МЭА), в апреле он снизился на 340 тыс. баррелей в сутки к марту, до 2,2 млн б/с — минимального уровня за историю наблюдений. В МЭА снижение объясняют действующим эмбарго на экспорт бензина и сокращением объемов переработки (см. “Ъ” от 14 мая).

Впрочем, по данным ЦЦИ, показатель в 2,2 млн б/с, вероятно, учитывает не все экспортные направления и виды нефтепродуктов. Кроме того, аналитики допускают, что часть расчетов агентства могла включать сырую нефть и СПГ. Более умеренное снижение фиксируют в S&P Global CAS. По данным аналитиков, экспорт российских нефтепродуктов в апреле сократился на 1% к марту, до 2,127 млн б/с.

Часть российских перерабатывающих мощностей остается недозагруженной из-за сезонных и внеплановых ремонтов НПЗ, отмечает руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. По мере ослабления влияния этих факторов, поясняет он, объемы производства нефтепродуктов, а вместе с ними и экспорт, могут увеличиться.

Поставки дизтоплива из российских портов в апреле показали рост на 5% к предыдущему месяцу, до 3,3 млн тонн, говорится в обзоре ЦЦИ. Объем STS-перевалок (с судна на судно) увеличился на 107% к марту, до 280 тыс. тонн. Как указывают в ЦЦИ, несмотря на аварии на крупных экспортных терминалах на Балтике, российские компании поддерживают отгрузки на существенном уровне из-за высоких цен на топливо на мировых рынках. Экспорт бензина из РФ запрещен для всех участников рынка с 2 апреля до 31 июля, зарубежные отгрузки дизтоплива разрешены только для производителей.

Частые сбои в работе инфраструктуры меняют и маршруты поставок. Как отмечают в ЦЦИ, в апреле после длительного перерыва возобновились экспортные отгрузки светлых нефтепродуктов через порт Витино в Мурманской области.

В марте-апреле на припортовую станцию поступило 42 тыс. тонн нафты, загруженной позднее на два танкера. По оценке аналитиков, ранее порт почти не использовался из-за удаленности от НПЗ, но аварии в балтийских портах вынудили участников рынка искать альтернативные маршруты.

В ЦЦИ отмечают, что на фоне сезонного роста спроса на внутреннем рынке и снижения уровня переработки экспорт дизельного топлива в мае, вероятно, сохранится примерно на уровне апреля, поскольку в приоритете остается внутренний рынок. Дополнительным фактором риска остаются внеплановые остановки предприятий, указывают аналитики.

Ольга Озембловская