Патриарх Кирилл вручил Денису Паслеру орден за помощь Оренбургской епархии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил губернатору Свердловской области церковную награду за помощь Оренбургской епархии и участие в строительстве храма преподобного Пимена Угрешского, сообщает официальный сайт Московского патриархата.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщает сайт Московского патриархата, глава Оренбургской области Евгений Солнцев и глава Свердловской области Денис Паслер были удостоены ордена благоверного князя Даниила Московского II степени.

Напомним, с 2019 по 2025 год господин Паслер был главой Оренбургской области, до этого поста он возглавлял свердловское правительство.

