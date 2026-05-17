Гражданские жены пошли в суды

В Верховный суд РФ поступил административный иск к Федеральному собранию, принявшему поправки о праве гражданских жен погибших участников специальной военной операции (СВО) претендовать на льготы и выплаты только при наличии общего ребенка и установлении факта совместного проживания более трех лет. На очереди и другие аналогичные иски от фактических жен бойцов, которые полагают, что эти нормы ущемляют права тех, кто не соответствует установленным законом критериям. Законодатели менять свое решение не собираются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Александра Токарева, чей иск к Госдуме и Совету федерации был подан в Верховный суд (ВС) в конце апреля и 8 мая передан судье, оспаривает одну из норм закона, принятого в июле 2025 года. Согласно этому документу, меры социальной поддержки могут быть предоставлены только гражданским женам погибших участников СВО, с которыми они прожили вместе не менее трех лет и имеют общего несовершеннолетнего ребенка. Факт совместного проживания устанавливается судом.

Госпожа Токарева считает, что принятый закон сужает возможности установления факта совместного проживания и ведения общего хозяйства. До принятия поправок признание таких фактов в целях социальной поддержки женщин, не имеющих общих детей с погибшими участниками СВО, «на уровне субъектов РФ представлялось возможным», говорится в иске. Новые же нормы, по мнению заявительницы, нарушают принцип равенства граждан перед законом и не соответствуют Конституции. В связи с этим истица просит ВС признать недействительными упомянутые критерии и обязать Думу внести соответствующие поправки.

Как ожидается, этот иск станет первым в череде аналогичных обращений. Всего в инициативную группу, которая планирует добиваться изменения законодательства, вошли более 450 фактических жен, не подпадающих под новые критерии.

История спорного закона началась еще зимой 2024 года, когда главы комитетов по госстроительству Госдумы и Совета федерации Павел Крашенинников («Единая Россия», ЕР) и Андрей Клишас, а также тогдашний первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак внесли в Думу законопроект о праве фактических жен погибших бойцов СВО на льготы и выплаты. Документ разработали по поручению президента, который на заседании Совета по правам человека говорил о необходимости поддержать как жен погибших, так и женщин, которые не заключили с ними официальный брак, но вели общее хозяйство или имеют общих детей. Авторы проекта предлагали дать возможность подтвердить брачные отношения в суде, если фактические супруги прожили вместе не менее трех лет, а при наличии общего ребенка — не менее года.

Однако из-за разногласий рассмотрение документа было приостановлено, а позже был предложен компромисс: прописать в поправках ко второму чтению, что подобные отношения не являются браком. Первое чтение проекта было намечено на июль 2025-го, но в последний момент его заменили на другую инициативу, существенно сужающую критерии помощи и делающую обязательным и совместное проживание не менее трех лет, и наличие общего ребенка. Авторами поправок выступили спикер Думы Вячеслав Володин, лидеры всех пяти думских фракций и многие депутаты (см. “Ъ” от 22 июля 2025 года).

Признать федеральный закон не соответствующим Конституции вправе только Конституционный суд (КС), напоминает адвокат Александр Передрук: «Иные суды не могут самостоятельно "отменять" закон или признавать его неконституционным». При этом КС не может возлагать на законодательные органы обязанность по внесению конкретных изменений в закон, добавляет эксперт.

Путь с обращением в ВС был выбран сознательно, объяснила “Ъ” одна из представителей инициативной группы фактических жен Ульяна Трохина: Александра Токарева прошла все нижестоящие суды, где ей было отказано в установлении факта совместного проживания на основании принятого закона.

«Поэтому приняли решение подать административный иск в Верховный суд. Дальше, безусловно, будет Конституционный. По мере получения отказных решений девочками будем каждый раз обжаловать федеральный закон»,— рассказала госпожа Трохина.

Глава комитета Думы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) считает, что необходимости расширять указанные критерии нет: «Мы говорим о мерах социальной поддержки детей. В данном случае ни один ребенок не будет лишен господдержки, в том числе и пенсии по потере кормильца в случае, если отец вписан в свидетельство о рождении». Что же касается фактических жен, то «очень много жизненных ситуаций, когда обнаруживается, что гражданских жен несколько», подчеркивает депутат: «И в данном случае не существует какого-либо нормативного документа, который определял бы, какая гражданская жена имеет приоритетное право на получение социальных гарантий».

Ксения Веретенникова