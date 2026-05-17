Инвесткомпания Уоррена Баффетта утроила свою долю в Google
Основанная Уорреном Баффеттом инвесткомпания Berkshire Hathaway более чем втрое увеличила размер своих инвестиций в материнскую компанию Google, Alphabet. Berkshire Hathaway также приобрела акции авиакомпании Delta Airlines на сумму более $2,6 млрд.
Основатель инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт
Это стало одним из первых крупных вложений Berkshire Hathaway, после того как в конце прошлого года 95-летний Уоррен Баффетт сложил с себя полномочия генерального директора инвесткомпании. Он сохраняет за собой пост председателя совета директоров.
Инвесторы и финансисты по всему миру традиционно следят за вложениями Berkshire Hathaway, которая считается одной из самых прозорливых, угадывающих потенциал тех или иных компаний. Сообщается, что за первые три месяца года Berkshire приобрела почти 40 млн акций Delta. Что касается Alphabet, то в начале года Berkshire владела 17,8 млн ее акций на сумму $5,6 млрд, а к концу марта — уже 58 млн акций на сумму около $17 млрд.