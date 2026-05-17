Выяснились детали дела о взятке против бизнесмена Вячеслава Богатова

Глава «Логистик групп» Вячеслав Богатов не признал вину по делу о подготовке к даче взятки сотрудникам правоохранительных органов, выяснил «Ъ». Басманный суд Москвы продлил срок его ареста до 9 августа. По версии следствия, бизнесмен и его сообщники планировали дать взятку в обмен на возбуждение дела в отношении бывшего члена генсовета «Деловой России» Елены Киселевой.

Сама Елена Киселева раньше уже была под следствием. В июле 2022 года она стала одним из фигурантов дела о хищении более 780 млн руб. у участников долевого строительства, однако следователи не нашли достаточных доказательств вины. В декабре 2025 года дело прекратили.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Богатова возбудили 10 декабря 2025 года. Следствие утверждает, что он снял со счета 10 млн руб. для дачи взятки. Сообщниками бизнесмена следствие считает отставного полковника внутренней службы Бориса Качанова и предпринимателя Александра Столповских.

По словам адвоката Вячеслава Богатова Павла Зайцева, следствие инкриминирует бизнесмену приготовление к даче взятки в середине 2025 года, когда расследование уголовного дела в отношении госпожи Киселевой еще не было прекращено. «Зачем давать кому-либо взятку за возбуждение каких-то дел, если расследование близилось к своему логическому завершению и предпосылок к его прекращению в тот момент не было?»— сказал «Ъ» адвокат.

