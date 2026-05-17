Взятка пришлась не ко времени

“Ъ” стали известны детали расследования, в рамках которого в Москве под арестом оказались крупный оренбургский бизнесмен Вячеслав Богатов и его предполагаемые сообщники. По версии СКР, они намеревались дать взятку за возбуждение дела в отношении Елены Киселевой, в недавнем прошлом девелопера и члена генсовета «Деловой России». Она уже была под следствием по делу об обмане дольщиков, кредиторов, а также лично господина Богатова, но в итоге оно было закрыто. Защита бизнесмена обращает внимание на нестыковку в обвинении: взятку якобы он хотел дать в то время, когда дело предпринимательницы еще не прекратили.

Вячеслав Богатов видит в своем деле явную нестыковку во времени

Фото: Из семейного архива Вячеслав Богатов видит в своем деле явную нестыковку во времени

На днях Басманный суд столицы продлил до 9 августа срок ареста Вячеслава Богатова, главы «Логистик групп» и еще нескольких оренбургских компаний. Ему инкриминируется приготовление к даче взятки (ст. 30 и ст. 291 УК РФ). Защита в суде предлагала домашний арест.

Адвокат Раиса Рыбкина, помимо прочих доводов, указывала, что у бизнесмена диагностирован рак кожи с поражением лимфоузлов, поэтому ему срочно требуются детальное обследование и лечение, которые в условиях СИЗО провести невозможно. Но суд принял сторону следствия.

Уголовное дело в отношении Вячеслава Богатова ГСУ СКР возбудило 10 декабря 2025 года. В тот день предприниматель прилетел в Москву на деловую встречу, устроился в «Арарат Парк Хаятт Москва» на Неглинке, где и был задержан. Сейчас он находится в спецблоке «Матросской Тишины», известном как «Кремлевский централ».

По версии следствия, Вячеслав Богатов «не позднее 25 июня 2025 года» совместно с посредниками — отставным полковником внутренней службы Борисом Качановым и предпринимателем Александром Столповских — собрались передать взятку «неустановленным должностным лицам правоохранительных органов» с целью «незаконного привлечения к уголовной ответственности Елены Киселевой», в свое время директора крупного оренбургского застройщика «Статус-СЗ» (в стадии банкротства) и члена генсовета, омбудсмена по нацпроектам в сфере градостроительной политики «Деловой России». Для этого, говорится в деле, господин Богатов снял в Москве со своего счета в Сбербанке 10 млн руб.

Ранее госпожа Киселева привлекалась к уголовной ответственности. В 2018 году она обвинялась в даче взятки в виде квартиры мэру Оренбурга Евгению Арапову (предпринимательница оформила явку с повинной и была освобождена от ответственности, чиновник осужден).

В июле 2022 года Елена Киселева (об этом “Ъ” сообщал) стала фигуранткой дела о хищении у участников долевого строительства более 780 млн руб. Оренбургские следователи СКР инкриминировали ей особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). При этом, согласно материалам дела, более 200 млн руб. она потратила на цели, не связанные со строительством, в частности на аренду офиса компании сына, а еще более 90 млн руб. перевела мужу и своей сестре Марине Борискиной, которая была директором «Статуса-СЗ».

По ходу расследования следствие вменило в вину госпоже Киселевой пять эпизодов мошенничества — хищение средств дольщиков и кредиторов, неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), Марине Борискиной — ч. 2 ст. 201 УК РФ, сыну Геннадию Киселеву — ст. 201, 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дело находилось на контроле в Генпрокуратуре.

Один из эпизодов непосредственно касался и Вячеслава Богатова. По версии следствия, госпожа Киселева в 2017 году продала бизнесмену за 125 млн руб. доли в земельных участках под строительство 14-этажного дома, пообещав предоставить все необходимые разрешения, заведомо зная, что работы в этом месте запрещены, поскольку оно находится в зоне охраны объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, середина ХIХ века».

Неожиданный поворот в деле произошел весной прошлого года, когда материалы дела в отношении госпожи Киселевой и ее родственников затребовало себе ГСУ СКР.

Изучив материалы коллег, в декабре 2025 года столичные следователи пришли к выводу «об отсутствии достаточных доказательств вины» фигурантов. Обстоятельства получения займов и действия займополучателя следствие решило отнести к гражданско-правовым отношениям.

Дело было закрыто, Елена Киселева и ее родственники получили право на реабилитацию.

Решение следователя было обжаловано конкурсным управляющим ООО «Статус-СЗ», указавшим, в частности, что семья девелопера переводила деньги за рубеж, тем временем на завершение строительства жилья, которое должна была построить компания Елены Киселевой, из областного бюджета было выделено более полумиллиарда рублей, то есть жилье достраивалось за счет налогоплательщиков. Жалоба была отклонена.

Вячеслав Богатов вины не признает. По словам его адвоката Павла Зайцева, следствие инкриминирует ему и его подельникам приготовление к даче взятки в середине 2025 года, когда расследование уголовного дела в отношении госпожи Киселевой еще не было прекращено, она находилась в статусе обвиняемой. «Зачем давать кому-либо взятку за возбуждение каких-то дел, если расследование близилось к своему логическому завершению и предпосылок к его прекращению в тот момент не было?» — так прокомментировал “Ъ” ситуацию адвокат Зайцев.

Получить комментарии Елены Киселевой не удалось. В «Деловой России» “Ъ” заявили, что она в этой организации давно не числится, а по какой причине и когда ее покинула, уточнить отказались. При этом в секретариате пообещали передать госпоже Киселевой просьбу связаться с “Ъ”. На связь она не вышла.

Олег Рубникович