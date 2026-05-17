Добыча россыпного золота в России в 2026 году может снизиться на 5%

На россыпных месторождениях золота в России в 2026 году прогнозируют снижение добычи на 5%, до 74–78 тонн. В отрасли указывают, что основные риски связаны с введением обязательных рекультивационных фондов, проблемами с лицензированием и дефицитом подготовленных запасов. По оценкам экспертов, до 15% компаний и до 7% объемов добычи могут уйти в серый сегмент, что приведет к недополучению налоговых поступлений от 7 до 10 млрд руб.

Дополнительная нагрузка для предприятий от новых сборов может составить 8–12 млрд руб., что увеличит себестоимость добычи на 5–10%. В первую очередь под ударом окажутся малые предприятия с добычей 25–100 кг золота в год, так как заморозка части оборотного капитала для создания фондов становится серьезной проблемой при росте стоимости техники, топлива и логистики. При этом около 40% добычи на россыпях осуществляется предприятиями МСБ.

Несмотря на негативный прогноз, некоторые аналитики уверены, что спад имеет естественные причины, связанные с выработкой богатых запасов и переходом к бедным россыпям. Директор «S+Консалтинг» Ольга Ошарова отметила, что высокие цены на золото сохраняют интерес к разработке даже низкокачественных месторождений, а законопроект о рекультивации пока не передан в Госдуму.

Подробнее — в материале «Ъ» «Золото мутит воду».