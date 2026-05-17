Золото мутит воду

Добыча золота на россыпных месторождениях, по прогнозам участников отрасли, в 2026 году может снизиться на 5%, до 74–78 тонн, из-за жесткого регулирования и роста затрат. По их оценкам, при росте нагрузки до 15% компаний и до 7% объемов добычи уйдут в серый сегмент. Но некоторые аналитики уверены, что спад добычи имеет естественные причины, а учитывая высокие цены на золото, у легального сегмента рынка сохранится интерес даже к бедным россыпям.

Отраслевые ассоциации оценивают добычу россыпного золота в России в 2025 году в 78–82 тонны, сообщил “Ъ” гендиректор объединения АЗДК «Золото Якутии» Валентин Черняков. На 2026 год, оценивает он, прогноз скорее умеренно негативный — добыча может снизиться до 74–78 тонн. Основные риски связаны с ростом административной нагрузки, проблемами с лицензированием, дефицитом подготовленных запасов и снижением рентабельности небольших объектов.

На россыпную добычу приходится около 20–25% всей добычи золота в России и около 7% запасов. Всего по итогам 2025 года в России было добыто 345 тонн золота, по оценкам ТеДо. «Золото и технологии» называли цифру 360 тонн.

Особенно негативно на бизнес, занятый в отрасли, влияет введение обязательных рекультивационных фондов, уверен господин Черняков. «Для небольших старательских предприятий это может стать серьезной проблемой, поскольку фактически речь идет о заморозке части оборотного капитала,— полагает он.— В условиях роста стоимости техники, топлива, логистики и кредитных ресурсов новая мера существенно увеличивает нагрузку на бизнес».

Законопроект о создании рекультивационных фондов, появившийся в октябре 2025 года, обязывает компании замораживать на своих счетах некую часть средств, которые должны быть впоследствии направлены на восстановление земель. Размер этих средств зависит от объемов отработанной руды. Пока в золотодобыче рекультивационные сборы затрагивают только россыпную добычу.

По данным «Золота Якутии», дополнительная нагрузка для предприятий от новых сборов может составить 8–12 млрд руб. в год в зависимости от методики расчета обеспечительных платежей. Это, в свою очередь, приведет к росту себестоимости добычи на 5–10%. В первую очередь под ударом окажутся небольшие независимые предприятия с добычей 25–100 кг золота в год. Именно у них ограниченный запас прочности и минимальный доступ к дешевому финансированию, подчеркивает Валентин Черняков. По данным фонда «Индустриальный код», около 40% добычи на россыпях осуществляется предприятиями МСБ. Артели старателей не ответили на запросы “Ъ”.

«Снижение объемов добычи на россыпных месторождениях наблюдается уже давно: с 2021 по 2024 год физические показатели уменьшились на 15%, а в 2025 году спад продолжился,— рассказывает советник управляющего фондом "Индустриальный код" Максим Шапошников.— В результате на рынке почти не появляется новых компаний, а число сотрудников в отрасли постоянно сокращается — опытные кадры уходят, и приходится привлекать рабочих из Азии».

Заявительный порядок выдачи лицензий полностью себя скомпрометировал, полагает господин Шапошников: заявки в основном подаются не для реальной добычи, а для последующей перепродажи.

«Многие из них оформляются китайскими предпринимателями через подставных российских директоров с целью легализации незаконной разработки месторождений,— говорит эксперт.— Качество и объем минерально-сырьевой базы россыпей также ухудшаются. После хаотичной раздачи лицензий Роснедра теперь стараются выдавать их только действующим предприятиям, поэтому компании искусственно снижают объемы добычи, чтобы продлить срок эксплуатации участков».

Если регуляторная нагрузка продолжит расти без переходного периода и без механизмов поддержки, часть компаний действительно может либо прекратить деятельность, либо уйти в полулегальный сегмент, предостерегает Валентин Черняков. Речь может идти о 10–15% предприятий отрасли. По объемам добычи доля будет ниже — около 5–7%, поскольку основной объем золота обеспечивают более крупные игроки, оценивает он. Объем теневого оборота золота уже достигает 7% — это потери только по НДПИ от 2,5 млрд до 5 млрд руб., а с учетом остальных налогов речь идет уже о 7–10 млрд руб. недополученных средств, говорит Максим Шапошников.

Впрочем, не все настроены так пессимистично. Собеседник “Ъ” на золотодобывающем рынке отмечает, что законопроект о рекультивационных фондах «еще только ожидает заключения правительства, в Госдуму не ушел, то есть "завис" как минимум до осени». А по мнению директора «S+Консалтинг» Ольги Ошаровой, рекультивационные фонды — это доказавшая эффективность практика, давно принятая во многих странах, и сейчас, с учетом высоких цен на золото, самое подходящее время для ее запуска в России. «Снижение уровня добычи россыпного золота связано с сокращением ресурсной базы,— говорит эксперт.— Крупные и высокосортные россыпи — то есть "легкие" запасы, с содержанием золота в сотни граммов на кубометр,— выработаны. В этой ситуации просто неизбежен переход от эксплуатации богатых месторождений к технологически и экономически сложной добыче на техногенных россыпях и в труднодоступных регионах. Это, прежде всего, Якутия». В ситуации дефицита малые россыпи представляют интерес как для крупных корпораций (как способ восполнить ресурсную базу), так и для маленьких компаний, полагает она: рекордно высокие цены на золото делают рентабельной разработку даже бедных месторождений.

Полина Трифонова