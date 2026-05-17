Арендные ставки на однокомнатные квартиры в Казани за год снизились на 10,4%. Средняя ставка долгосрочной аренды однушек в городах-миллионниках в апреле составила 33 тыс. рублей, сократившись за год на 2,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервисов «Циан» и «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани стоимость аренды однокомнатных квартир за год снизилась на 10,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани стоимость аренды однокомнатных квартир за год снизилась на 10,4%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заметное снижение также зафиксировано в Нижнем Новгороде (-10,9%), Краснодаре (-9,8%), Екатеринбурге (-8,8%) и Ростове-на-Дону (-7,6%). В то же время аренда подорожала в Красноярске (+5,1%), Уфе (+4,1%), Перми (+2,6%), Омске (+1,2%) и Волгограде (+0,7%).

При этом по итогам 2025 года объем предложения посуточного жилья в Казани вырос на 14% в годовом выражении. По числу бронирований город занял третье место среди самых популярных направлений для поездок по России. В период с января по май 2026 года средняя стоимость посуточной аренды составила 4 061 рубль за ночь — это первый показатель в Приволжском федеральном округе и третий по России после Сочи и Москвы.

Влас Северин