Квартирный прирост

В Казани объем предложения посуточного жилья вырос на 14% год к году. По итогам 2025 года город занял третье место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований. Средняя стоимость посуточной аренды в Казани в период с января по май 2026 года составила 4061 руб. за ночь — первое место среди регионов ПФО и третье по России после Сочи и Москвы. Наибольший прирост предложения показал Авиастроительный район города. Число оплаченных бронирований год к году выросло на 11%. В 2025 году Казань посетили 5,1 млн человек, опередив прогноз на пять лет. К 2030 году город планирует принимать до 7 млн туристов ежегодно.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Объем предложения посуточного жилья на Авито Путешествиях в Казани вырос на 14% год к году, сообщил журналистам региональный менеджер по работе с клиентами Авито Путешествий в Казани Селим Бекиров. По итогам 2025 года Казань заняла третье место среди самых популярных направлений для поездок по России по числу бронирований на платформе.

По динамике предложений среди городов ПФО Казань занимает четвертое место. Лидирующие позиции по количеству предложений заняли Нижний Новгород, Пермь и Самара. Следом идут Саратов, Киров и Уфа. «Казань занимала лидирующие позиции по количеству предложений на площадке, и поэтому динамика не такая стремительная, как, например, у Калининградской области»,— пояснил господин Бекиров.

Средняя стоимость посуточной аренды в Казани в период с января по май 2026 года составила 4061 руб. за ночь. По этому показателю город занимает первое место среди регионов ПФО и третье место по России, уступая только Сочи и Москве.

Наибольший прирост предложения показал Авиастроительный район. Вторую строчку занимает Вахитовский район с 25% прироста, третью — Кировский район. «Прирост в Авиастроительном районе связан с тем, что предложений было меньше, чем в других районах. Тем не менее район развивается достаточно динамично»,— отметил представитель Авито Путешествий.

По оплаченным бронированиям прирост от апреля 2025 года к апрелю 2026 года составил 5%, от 2025 года к 2026 году — 11%. По динамике оплаченных бронирований по районам лидирует Авиастроительный, за ним следует Вахитовский. При этом Московский и Советский районы показали снижение. Средний чек бронирования от апреля 2024 года к марту 2026 года вырос на 4%.

По среднему чеку первое место занимает Московский район с приростом 11%, второе место разделяют Вахитовский и Новосавиновский районы с приростом 5%, третье место — Приволжский район с ростом 2%. Кировский район показал прирост 1%, а Авиастроительный и Советский районы остались без изменений. По средней стоимости ночи прирост показали Московский район (8%), Новосавиновский, Вахитовский и Кировский районы (по 2%).

В 2026 году туристы все чаще выбирают частные форматы размещения: 47% снимают посуточные квартиры и дома. В то же время 35% останавливаются в отелях, а 9% — в хостелах. По данным Росстата, количество поездок по России в 2024–2025 годах увеличилось на 18%. Окно бронирования увеличилось на 9%. Пик туристической активности в Татарстане традиционно приходится на летние месяцы: сезон начинается в апреле и заканчивается в сентябре. Максимальное число поездок фиксируется в июне и июле.

В то же время рост рынка краткосрочной аренды не влияет на рынок долгосрочной аренды, отметил в разговоре с «Ъ Волга-Урал» Дмитрий Исупов, представитель агентства посуточной аренды недвижимости HelloHome. «Это два разных сегмента. Не все объекты подойдут под краткосрочную сдачу»,— пояснил он.

По прогнозам сервиса, высокую загрузку в 2026 году обеспечит плотный календарь международных событий: казанский марафон, Спартакиада народов России, конкурс Miss BRICS и форум «Россия — Исламский мир».

В 2025 году Казань посетили 5,1 млн человек. По данным мэра города Ильсура Метшина, этого показателя планировалось достичь лишь к 2030 году. По его словам, Казань намерена к 2030 году принимать семь млн туристов и достичь совокупного оборота отрасли в 100 млрд рублей.

Анар Зейналов