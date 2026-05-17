Доля рассрочки при покупке новостроек в Москве сократилась за год до 25–30%

Программы рассрочки при покупке жилья постепенно уходят с рынка: если в прошлом году с их помощью заключалось 40% сделок, то сейчас их доля составляет 25–30%. В портфелях крупных девелоперов этот показатель сократился почти в полтора раза.

В I квартале доля сделок по покупке строящегося жилья в Москве за наличные или в рассрочку сократилась на 12,9 процентного пункта год к году, до 41,3% от общего объема договоров ДДУ, подсчитали в «НДВ Супермаркет недвижимости» и Media Instinct Group. В Nikoliers говорят, что в рассрочку сейчас продается 25–30% квартир в новостройках против 40% годом ранее. По данным Ricci, доля сделок без ипотеки за год снизилась на 11 п. п., до 48%.

Тенденция прослеживается также в портфелях девелоперов. Если в первом квартале 2025 года рассрочка сформировала 20% продаж ГК «Самолет», в этом году — только12%. В ГК ФСК показатель сснизился с 17% до 9%. Снижение популярности инструмента эксперты связывают с повышением доступности рыночной ипотеки и мерами властей, направленными на ограничение рассрочек.

