После взрыва на АЗС в Пятигорске госпитализировали трех человек

Троим из шести пострадавших при взрыве на АЗС в Пятигорске потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

«Состояние пациентов оценивается от среднего до крайне тяжелого, — заявили агентству в минздраве Ставропольского края. — Поступили с термическими ожогами».

Взрыв и пожар произошли на АЗС днем 16 мая во время разгрузки газовоза. СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.