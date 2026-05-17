Жизнеспособный процент

Крупные страховые компании запустили накопительное страхование жизни (НСЖ) с механизмом получения дохода как в инвестиционном страховании жизни (ИСЖ). По словам юристов, законодательство не запрещает привязывать доходность по страховым продуктам к различным активам. Однако с принятием закона о страховании с расчетной доходностью страховщики потеряют возможность продавать такие продукты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В первом квартале 2026 года крупные страховые компании запустили продукты НСЖ, доходность которых привязана к рыночным индикаторам.

Так, «РСХБ-Страхование жизни» с апреля предлагает программу на три года с минимальным единовременным взносом 1,5 млн руб., где доход зависит от ключевой ставки ЦБ, следует из данных презентации компании.

с апреля предлагает программу на три года с минимальным единовременным взносом 1,5 млн руб., где доход зависит от ключевой ставки ЦБ, следует из данных презентации компании. В «Совкомбанк страхование жизни» рассказали “Ъ”, что запустили два НСЖ, рассчитанных на ВИП-клиентов, где доходность привязана к ключевой ставке.

рассказали “Ъ”, что запустили два НСЖ, рассчитанных на ВИП-клиентов, где доходность привязана к ключевой ставке. В этот же период у «Росгосстрах Жизни» появился продукт с первым взносом 1,55 млн руб., где дополнительный инвестиционный доход зависит от доходности ОФЗ, рассказали “Ъ” в компании.

Это продукт накопительного страхования жизни с гарантированным доходом: точная сумма дохода, которую клиент получит по окончании действия страхового полиса, указана в договоре в рублях, уточняют в «Росгосстрах Жизни». «По сути, в новых продуктах сочетается механизм получения дополнительного инвестиционного дохода от ИСЖ и оболочка от НСЖ»,— считает собеседник “Ъ”. С 1 января 2026 года продажи ИСЖ запрещены (см. “Ъ” от 4 сентября 2025 года). В ЦБ не комментируют конкретные компании и их продукты.

Страховщики запускают такие продукты, чтобы не потерять клиентов. Это попытка сохранить портфель инвестиционных продуктов в условиях полного запрета заключения новых договоров ИСЖ с 2026 года при отсутствии альтернативы таким полисам, подчеркивает старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Айназ Хайруллина.

Кроме того, продукты, напоминающие ИСЖ, выгодны страховщикам. «В ИСЖ страховщик получает сразу крупную сумму, на которой также можно заработать инвестдоход, здесь преимущество для страховщика не в долгосрочном денежном потоке, а в том, что вся сумма получена сразу»,— поясняет управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Появление таких продуктов может стимулироваться и материнскими банками или банками-партнерами, поскольку после отмены ИСЖ они потеряли продукт, который приносил комиссии в десятки процентов от премии, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

По словам юристов, данные продукты не противоречат нормативным актам.

Закон «Об организации страхового дела» и стандарт Всероссийского союза страховщиков о защите прав потребителей не содержат прямых запретов на использование рыночных индикаторов для определения размера дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) по программам НСЖ, поясняет советник практики страхования МЭФ Legal Иван Рыбаков. Кроме того, по его словам, НСЖ можно привязать к доллару или золоту. «Например, страховщик покупает на Мосбирже производные финансовые инструменты — фьючерсы или опционы — на золото (инструмент GLDRUB_TOM) или расчетные контракты на золото. В полисе НСЖ фиксируется юридическая формула: размер финальной выплаты клиенту напрямую зависит от изменения рыночной стоимости этого золотого фьючерса. Если золото выросло, клиент получает этот прирост в виде дополнительного инвестиционного дохода»,— поясняет эксперт.

Филипп Габуния, зампред Банка России, 3 июля 2025 года: «ИСЖ уйдет в прошлое, и возвращаться к нему не нужно».

Вместе с тем с принятием изменений в законы «Об организации страхового дела» и «О рынке ценных бумаг» появляются понятия «страхование с объявленной доходностью» (когда страховая компания (СК) ежегодно публикует доходность по продукту и обязуется его выплатить, самостоятельно определяя ее размер, при этом для клиентов нет каких-либо критериев доступа к таким продуктам) и «страхование с расчетной доходностью» (когда СК заранее предоставляет инвестиционную стратегию и клиент может заранее сам просчитать доход по продукту).

«Если продукты страховщиков построены c привязкой доходности к ставкам и биржевым индексам, то по существу они могут попасть под будущую модель страхования с расчетной доходностью, а значит, после вступления закона в силу продавать их в текущем виде широкой аудитории будет нельзя»,— отмечает гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш. Они будут доступны только квалифицированным инвесторам, а первый взнос составит от 6 млн руб. Согласно законопроекту, подготовленному ко второму чтению (с ним ознакомился “Ъ”), новые правила вступят в силу с 1 июня этого года.

Ряд страховщиков не запускают гибридные продукты и ждут принятия законопроекта. «Как только будет принят закон о страховании с расчетной доходностью, мы будем запускать именно такой полноценный продукт в соответствии с законодательно установленными требованиями»,— говорит руководитель направления по развитию продуктов страхования жизни «Зетта Страхования» Дарья Чантурия. Аналогичной позиции придерживаются в «Согласие-Вита».

Юлия Пославская