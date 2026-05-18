«Дринкит» выйдет на Сенную

Московская сеть откроет в Петербурге свою первую корпоративную кофейню

Московская сеть «Дринкит» до конца 2026 года откроет в Петербурге первую кофейню под собственным управлением и четыре точки по франшизе, тем самым доведя общее количество заведений в городе до 15. В планах фирмы за два года запустить в Петербурге 100 кофеен. В дальнесрочной перспективе — занять 15% рынка. Эксперты оценивают стоимость запуска такого количества заведений в 2,3–2,5 млрд рублей, при этом называя планы компании вполне реалистичными.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сеть «Дринкит» (брендом владеет ООО «Додо Франчайзинг») откроет в 2026 году первую кофейню под собственным управлением в Петербурге и четыре точки по франшизе, тем самым доведя общее количество заведений в Северной столице до 15. Флагман сети разместится в помещении площадью 228 кв. м на Садовой улице, 39–41, рассказал «Ъ Северо-Запад» директор территориального развития «Дринкит» по Петербургу Сергей Вернигоренко. Количество посадочных мест составит от 84 до 90. Кроме напитков, в кофейне планируется продавать завтраки и выпечку, которые фирма производит на собственной мануфактуре во Всеволожске.

На старте кофейня намерена делать 300–400 чеков в день. Размер среднего чека — 470–500 рублей. Предполагаемая ежемесячная выручка — от 6 млн рублей. Окупаемость — от трех до пяти лет. Инвестиции в проект составят около 55 млн рублей, разъяснил господин Вернигоренко.

В планах компании к 2028 году открыть в городе 100 кофеен. В перспективе сеть намерена занять 15% петербургского рынка.

Согласно данным сервиса 2ГИС, к февралю 2026-го количество кофеен в Петербурге сократилось на 23%, до 1,6 тыс. точек. По собственным подсчетам «Дринкит», с августа 2025 по май 2026 года сеть «Коржов» закрыла восемь из 18 точек, «Волконский» — две из пяти, «Слой» тоже две из пяти, «КофеБон» — три из 40, «Кофешоп» — две из 12, Uppetit — три из 57, а Baggins — две из 185.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» связывают оптимизацию количества точек в сетях с инфляцией, повышением НДС и ростом расходов на оплату труда сотрудников.

ООО «Компания "Дринкит"» зарегистрирована в апреле 2021 года в Москве. Доли в капитале распределены между управляющей компанией ООО «Додо Франчайзинг» (90%) и ООО «Пицца венчур» (10%). Выручка «Дринкит» по итогам 2025 года составила 1,1 млрд рублей, чистый убыток — 311 млн, следует из данных СПАРК-Интерфакс (spark-interfax.ru). Головной компанией значится DP Global Group Limited, которая в 2024 году совершила редомициляцию с Британских Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» в Казахстане. Основной акционер холдинга, владеющего сетью пиццерий «Додо Пицца», кофейнями «Дринкит» и кафе «Донер 42», — Федор Овчинников. В России «Дринкит» насчитывает 253 точки, из которых 50 появились в этом году. Также сеть представлена в ОАЭ, Казахстане и США.

«Сеть "Дринкит" входит в холдинг Dodo Brands, который широко представлен на петербургском рынке. Бренд яркий и цифровизованный, есть экспертиза и обкатанная финансовая модель, подтвержденная опытом, поэтому планы по открытию 100 кофеен к 2028-му выглядят более чем реальными»,— говорит председатель Ассоциации франчайзинга Северо-Западного федерального округа Антон Иващенко.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров также считает, что флагманская точка способна достигнуть запланированных показателей с выручкой от 6 млн рублей. При этом планы открытия до 100 кофеен эксперт называет вполне реализуемыми, потому что ряда франчайзи в целом использует схему привлечения внешних инвестиций. Открытие такого количества точек господин Бурмистров оценивает в 2,3–2,5 млрд рублей.

Намерение компании занять 15% доли рынка эксперт также называет обоснованным и приводит пример «Додо Пиццы», который, по его мнению, сформировал успешную модель, ориентированную на сильных франчайзи, что может дать «Дринкит» возможность обеспечить себе сильную позицию на рынке.

Владимир Колодчук

