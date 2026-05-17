ВТБ: планов снижать долю государства в капитале до 50% пока нет

ВТБ (MOEX: VTBR) пока не планирует снижать долю государства в капитале до 50%. Об этом заявил вице-президент банка, начальник управления по работе с инвесторами Леонид Вакеев.

«Пока таких планов нет, если они будут появляться, об этом будет объявляться отдельно», — сказал господин Вакеев (цитата по «Интерфакс»).

В конце апреля банк завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные, в итоге доля государства в обыкновенных акциях ВТБ выросла с 50,1% до 74,45%.

Вице-президент также сообщил, что банк сохраняет прогноз по чистой прибыли на текущий год на уровне 600-650 млрд руб. Решение по размеру дивидендов за 2025 год планируется принять до конца мая.