Капитализация ВТБ выросла вдвое после конвертации «префов»

ВТБ (MOEX: VTBR) завершил конвертацию привилегированных акций в обыкновенные. В результате рыночная капитализация банка, судя по котировкам Мосбиржи на открытии торгов, достигла почти 1,2 трлн руб. 29 апреля этот показатель составлял 0,6 трлн руб.

После конвертации общее количество акций банка выросло с 6,6 млрд до почти 12,9 млрд штук. На сегодняшнем открытии стоимость бумаг снижалась относительно показателей предыдущего дня — 92,74 руб. (-0,16%).

Совокупная доля государства в капитале ВТБ выросла с 50% плюс одна акция до 74,45%. Доли миноритариев, напротив, размылись. Пакет крупнейшего частного акционера Евгения Юрченко сократился вдвое — с 10,68% до 5,47%. Однако количество принадлежащих ему бумаг осталось прежним.

После конвертации ВТБ вышел на второе место по капитализации среди крупнейших российских банков. Сбербанк — 6,9 трлн руб., ВТБ — 1,2 трлн руб., Т-банк — 0,8 трлн руб., Газпромбанк не раскрывает данные, Альфа-банк — непубличная организация.