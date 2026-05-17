В Японии медведь чуть не убил россиянина

Гражданин России пострадал в Японии при нападении медведя. Об этом сообщило издание Tokyo Shimbun.

Инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио. 30-летний мужчина получил травмы рук и лица. Его доставили в больницу вертолетом пожарной службы Токио. При транспортировке он был в сознании, однако его состояние оценивается как тяжелое. По данным NihonTV, угрозы для жизни пострадавшего нет.

По данным СМИ, мужчина совершал пешую прогулку в одиночестве. У него не было при себе требуемых средств защиты — медвежьего колокольчика или отпугивающего спрея. После нападения пострадавший позвонил в экстренные службы самостоятельно. Жители города и местные охотничьи ассоциации обыскали окрестности, однако напавшего медведя найти не смогли. Власти установили ловушки для поимки зверя и призвали туристов избегать пешеходных маршрутов в этом районе.

В последние годы в Японии участились нападения медведей на людей. В конце марта правительство утвердило план по сокращению популяции животных до 2030 года. К этому времени их численность планируется снизить на 65% в регионах с наибольшим числом нападений.