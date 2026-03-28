В Японии разрешили уничтожить тысячи медведей из-за нападений на людей

Правительство Японии утвердило план по борьбе с ущербом, наносимым медведями, до 2030 года. Для сокращения популяции животных были установлены показатели по отлову и численности к установленному сроку, сообщило издание Okinawa Times.

В Тохоку планируют отловить 3 800 особей, в Тюбу — 3 500, в Кинки и Тюгоку — 900, в Канто — 600. Для Хоккайдо применяется установленный местными властями целевой показатель в 12 540 особей в период с 2025 по 2034 год.

Если такие темпы отлова будут сохранены, к 2030 году численность медведей сократится примерно до 65% от текущего уровня в регионах с наибольшим числом нападений на людей — Тохоку, Канто и Тюбу, а также на Хоккайдо. В регионах Кинки и Тюгоку, где ущерб сравнительно невелик, власти стремятся не допустить роста популяции животных: ориентиром служит ежегодный естественный прирост численности.

Согласно плану, целевое число сотрудников местных органов власти, занятых в отлове медведей, должно увеличиться втрое — до 2 500 человек. В мероприятиях также используют 10 тыс. ловушек-клеток и 20 тыс. баллонов с отпугивающим спреем.