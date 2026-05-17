Почти 2 тысячи жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей в 2026 году

С начала 2026 года клещи укусили 1839 жителей Удмуртии, в их числе — 470 детей. Укусы регистрировались во всех районах и городах республики в лесных зонах, на лесополосе, на территориях СНТ и баз отдыха. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Лабораторно исследовали 1227 паукообразных. «Из них 298 клещей оказались положительными на клещевой боррелиоз, 17 клещей оказались положительными на анаплазмоз, 18 клещей оказались положительными на эрлихиоз»,— говорится в сообщении.

В целях профилактики клещевых инфекций (клещевой энцефалит и боррелиоз) в Удмуртии начали обрабатывать территории летних оздоровительных учреждений, детских образовательных учреждений, места отдыха, кладбищ и СНТ. С начала года обработали уже 568,79 га.

Напомним, к 23 апреля клещи укусили 209 человек, включая 68 детей. Из 138 обследованных паразитов возбудители инфекций были обнаружены в 21 случае.