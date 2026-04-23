Более 200 человек пострадало от укусов клещей в Удмуртии с начала года
209 случаев присасывания клещей, в их числе 68 среди детей, зафиксировали в Удмуртии с 1 января. Укусы отмечены во всех городах и районах, за исключением Дебесского, Каракулинского и Глазовского. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.
Лабораторно исследовано 138 клещей. Возбудители инфекций обнаружены в 21 образце: 17 положительных на клещевой боррелиоз, три — на анаплазмоз, один — на эрлихиоз.
Напомним, первый случай присасывания клеща в Удмуртии в 2026 году произошел 30 марта в селе Юкаменское.