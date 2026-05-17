До 70% снизилась доля отказов по заявкам на потребкредиты в Удмуртии в апреле

В апреле 2026 года в Удмуртии до 70,1% уменьшилась доля отказов по заявкам на потребкредиты. Год к году сокращение составило 2,3 процентных пункта. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

«В последние месяцы доля отказов по заявкам на потребкредиты постепенно сокращается, хотя все еще остается на довольно низком уровне. При этом снижение уровня отказов означает, что в последнее время банки несколько смягчили скоринговые критерии на этапе одобрения кредитных заявок. Таким образом на фоне снижения спроса на кредиты со стороны граждан банки стараются сохранять текущие объемы одобренных заявок при улучшении эффективности их обработки»,— объяснил тенденцию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Среди 30 регионов-лидеров по заявкам на потребкредиты Удмуртия занимает 26-е место. Лидирующую позицию в рейтинге заняла Новосибирская область с показателем 75,8% отказов (снижение на 1,6 п. п. относительно апреля 2025 года). В среднем по России доля отказов на кредиты наличными составила 73,5%, сократившись на 2,4 п. п.

Напомним, в апреле доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии уменьшилась до 73%, снизившись на 2,9 п. п. в сравнении с мартом.