Доля отказов по розничным кредитам в Удмуртии упала до 73% в апреле

Доля отказов по заявкам на розничные кредиты в Удмуртии упала до 73% в апреле, сократившись на 2,9 процентного пункта по сравнению с мартом. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Показатель учитывает отказы по потребкредитам, POS-кредитам, автокредитам, ипотеке и кредитным картам. В целом по стране доля отказов составила 76,6%, сократившись по сравнению с прошлым месяцем на 2,8 процентных пункта. Доля отказов снижается третий месяц подряд, в апреле зафиксировано самое низкое значение за год.

Среди 30 регионов Удмуртия заняла 27-е по размеру доли отказов в розничном кредитовании. На первом месте находится Забайкальский край с показателем 78,6%.

«На фоне снижения спроса на кредиты со стороны граждан банки стараются сохранять текущие объемы одобренных заявок при улучшении эффективности их обработки. В числе прочего об этом свидетельствует рост конкуренции банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности <…> По заявкам таких заемщиков доля отказов в настоящее время составляет около 50%»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.