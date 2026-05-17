ФСБ задержала руководителей собственного ФГУП «Комплекс»

Следственное управление ФСБ ведет расследование уголовного дела о масштабных хищениях в подведомственном спецслужбе ФГУП «Комплекс». Мера пресечения в виде содержания под стражей уже избрана нескольким руководителям и сотрудникам предприятия, реализующего высвобождаемое имущество подразделений госбезопасности, узнал «Ъ».

Предприятие занимается продажей на аукционах движимого и недвижимого имущества, включая недвижимость, автомобили, медоборудование и даже полушубки. Юридический адрес ФГУП указан в поселке Ореанда в Крыму, хотя на сайте значится Видное-1, имущество находится на площадках в разных регионах страны.

Какое именно имущество и на какую сумму было похищено, следствие пока не сообщает. Срок предварительного следствия продлен до 26 июля, в материалах дела также фигурирует эпизод с незаконным оборотом взрывчатых веществ.

