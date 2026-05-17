ФСБ расследует комплекс хищений

Как стало известно “Ъ”, ФСБ расследует уголовное дело о масштабных хищениях в подведомственном самой спецслужбе ФГУП «Комплекс». Сейчас под стражей в СИЗО находятся несколько руководителей и сотрудников предприятия, которое отвечает за реализацию «высвобождаемого движимого и недвижимого имущества» подразделений органов госбезопасности. На продажу на аукционах оно выставляет различные лоты — от недвижимости и медоборудования до полушубков и автомобильных колес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, расследование уголовного дела о хищении и возможной коррупции в структуре ФСБ ведется следственным управлением (СУ) самой спецслужбы, а недавно его срок был продлен первым заместителем СУ до 26 июля текущего года. Изначально следствие велось в отношении «неустановленных лиц», совершивших растрату имущества ФГУП «Комплекс» в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет заключения).

Предприятие с уставным капиталом 30 млн руб. существует под разными названиями несколько десятков лет. Как указано на его официальном сайте, оно занимается «продажей высвобождаемого движимого/недвижимого военного имущества». Ранее в названии указывалось, что ФГУП и реализуемое имущество относятся к спецслужбе, в последнее время этих указаний нет. Адресом ФГУП на сайте назван город Видное-1 Московской, «а/я 1233». Однако в открытых источниках упоминается юридический адрес ФГУП — предприятие зарегистрировано в Ялте, в поселке Ореанда (Крым).

Предприятие имеет в ведении «несколько площадок промышленного назначения, расположенных в Московской и иных областях». В списке выставленных на аукцион на электронную торговую площадку «Фабрикант» числятся несколько нежилых помещений различной площади, расположенных в разных регионах, от Приморья до Татарстана, автомобили и снегоходы, медоборудование (например, «Аппарат ЭХВЧа 140-03 электрохирургический высокочастотный с аргонусиленной коагуляцией, 2008 г. в.», «Стоматологическая установка Esteica E-70 T, 2011 г. в»), «пристрелочно-тренировочный парашют ПТП-2», светомаяки и даже полушубки разной категории годности. В технической документации к товарам уточняется, что балансодержателем имущества является ФСБ России, а торги проводятся на основании распоряжений правительства и приказов спецслужбы.

Как, какое именно и какую сумму имущество было похищено, следствие ФСБ пока не сообщает.

В ходе расследования из общих материалов было выделено новое уголовное дело также в отношении неустановленных лиц о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

В основном же расследовании, по данным “Ъ”, в последнее время появились несколько фигурантов. Первым был задержан и помещен с санкции суда под домашний арест водитель ФГУП «Комплекс» Андрей Рыжанков. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на содержание под стражей из-за нарушений установленных судом запретов. В частности, речь шла о том, что подследственный выходил в интернет. Ему предъявлено новое обвинение в пособничестве хищения средств «Комплекса» (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В марте этого года был задержан и также арестован Лефортовским райсудом по аналогичному обвинению замруководителя ФГУП Николай Филиппов. Его адвокаты пытались оспорить решение в Мосгорсуде, указывая, что он полностью признал вину, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, суд не учел его состояние здоровья и положительные характеристики и т. д. Однако и апелляционная инстанция посчитала убедительными доводы представителей СУ ФСБ о том, что замглавы «Комплекса» «может скрыться от суда и органа следствия, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем препятствовать производству по уголовному делу».

Господин Филиппов, помимо работы во ФГУП «Комплекс», по некоторым данным, возглавляет ООО «Ришелье Шато» — управляющую компанию, обслуживающую одноименный жилой комплекс премиум-класса в Крыму. Расположен ЖК в поселке Гурзуф, по соседству с местом юридической регистрации ФГУП. Кого следствие считает организатором хищений в «Комплексе», пока неизвестно. Адвокаты фигурантов расследования от комментариев категорически отказались.

Сергей Сергеев