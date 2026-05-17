Ночная атака БПЛА на Россию стала самой массированной с начала года

Атака беспилотников на российские регионы, произошедшая в ночь на 17 мая, стала самой масштабной в этом году. Согласно сводке Минобороны РФ, с полуночи до 7:00 мск над российскими регионами сбили 556 БПЛА. В последующие два часа — еще 30. В предыдущий раз более 300 дронов были сбиты в ночь на 7 мая, отмечает ТАСС.

Прошлой ночью только на подлете к столице сбили около 80 беспилотников. В Москве пострадали 12 человек. В Подмосковье есть погибшие и раненые.

