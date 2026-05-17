Глава Удмуртии потерял 6 позиций в медиарейтинге губернаторов в апреле

Глава Удмуртии Александр Бречалов опустился до 63-го места в медиарейтинге губернаторов субъектов РФ. В марте он был на 6 позиций выше — 57-е место. Его медиаиндекс — число ссылок в СМИ, их качество и влиятельность цитирующих ресурсов — составил 15,4 тыс. очков, а число упоминаний в СМИ выросло до 4,6 тыс. Такие итоги приводит «Медиалогия».

Для сравнения, первое место сохраняет мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 456,9 тыс. очков. Число сообщений СМИ с его упоминанием достигает 35,9 тыс.

В рейтинге регионов Поволжья господин Бречалов находится на 11-м месте. Относительно марта снижение составило 1 пункт. Первое место в этом рейтинге занял глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Его медиаиндекс составил 110 тыс. очков, число упоминаний — 16,7 тыс. На последней позиции оказался губернатор республики Марий Эл Юрий Зайцев с медиаиндексом в 11 тыс. очков. Число сообщений с ним — 3,1 тыс.

Напомним, по итогам апреля глава Ижевска Дмитрий Чистяков в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов РФ опустился на две позиции, до 12-го места.