Глава Ижевска потерял две позиции в медиарейтинге первых лиц столиц ПФО в апреле

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков спустился на две позиции в рейтинге первых лиц столиц регионов в апреле. Мэр занял 12-ю строчку из 28. Рейтинг составила «Медиалогия».

Медиаиндекс господина Чистякова — почти 1,7 тыс. очков. Показатель учитывает цитируемость, позитивный или негативный фон сообщений и их заметность в СМИ. База анализа — 109 тыс. источников.

Для сравнения, у главы Самары Ивана Носкова медиаиндекс составил 20,3 тыс. очков. В частности, высокий показатель связан с публикациями после массированной атаки БПЛА по Самарской области. Обвиняемый в превышении должностных полномочий и взяточничестве (ст. 286, ст. 290 УК) мэр Уфы Ратмир Мавлиев спустился за месяц на 22 позиции. Его медиаиндекс упал до минус 22,4 тыс.

В рейтинге находится и председатель гордумы Ижевска Любовь Зайцева. Спикер муниципального парламента за месяц поднялась на одну строчку, до 24-го места. Ее медиаиндекс довольно скромен: 143 очка.

Напомним, глава Удмуртии Александр Бречалов в марте занял 87-е место в рейтинге влияния губернаторов на федеральном уровне от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).