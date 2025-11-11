Шесть поддельных банкнот обнаружили в Удмуртии в третьем квартале

Шесть поддельных банкнот выявили в банковском секторе Удмуртии в июне—сентябре. Три из них номиналом 5 тыс. руб. Еще три — номиналом 1 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба отделения Банка России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

«Проверить банкноты на подлинность можно самостоятельно, без использования специального оборудования,— рассказала управляющая удмуртским отделением Татьяна Жиганшина.— Для этого стоит обратить внимание как минимум на три защитных признака. Так, на просвет можно увидеть водяной знак и защитную нить, на ощупь — выявить элементы с повышенным рельефом, а при изменении угла зрения на банкноте становятся заметны скрытые изображения, многоцветные радужные полосы или цифры».

Напомним, за второй квартал в Удмуртии обнаружили пять поддельных купюр. Две банкноты номиналом 5 тыс. руб., еще две — номиналом 1 тыс. руб. Последняя — номинал 10 руб.