Силы ПВО отразили атаку беспилотников над Ростовской областью

Ночью в Ростовской области беспилотники были сбиты в Азове, а также в Неклиновском, чертковском и Верхнедонском районах. Об этом в своем канале в Max сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. Пострадавших нет. В городе Азов в результате падения БПЛА взрывной волной повреждено остекление в здании ДГТУ»,— говорится в сообщении.

Беспилотная опасность сохраняется, поэтому жителей региона призывают быть осторожными.

