Суд вернул прокурору дело экс-главы минимущества Омской области Евгения Козлова

Уголовное дело экс-министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова, обвиняемого в превышении полномочий, Центральный райсуд вернул обратно в прокуратуру. Основанием послужили нарушения при составлении обвинительного заключения, указывается в картотеке суда.

Бывшему министру вменяют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, в период с декабря 2018-го по январь 2019 года чиновник реализовал коммерческой фирме по заведомо заниженной стоимости комплекс зданий, среди которых объект культурного наследия (доходный дом 1904 года), а также земельный участок площадью свыше 1,1 тыс. кв. м. При фактической стоимости 34,8 млн руб. имущество было продано за 16,5 млн руб. В результате области, являющейся собственником объектов, был причинен ущерб в размере свыше 18 млн руб. Евгений Козлов вину не признал.

В апреле 2026 года расследование было завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело на рассмотрение в суд.

Илья Николаев