В Омске суд ждет экс-министра имущественных отношений региона Евгения Козлова

Завершено расследование уголовного дела экс-министра имущественных отношений Омской области Евгения Козлова. Бывший чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Как рассказали в облпрокуратуре, по версии следствия, в период с декабря 2018-го по январь 2019 года чиновник реализовал коммерческой фирме по заведомо заниженной стоимости комплекс зданий, среди которых объект культурного наследия (доходный дом 1904 года), а также земельный участок площадью свыше 1,1 тыс. кв. м. При фактической стоимости 34,8 млн руб. имущество было продано за 16,5 млн руб. В результате области, являющейся собственником объектов, был причинен ущерб в размере свыше 18 млн руб.

По инициативе прокуратуры региональным министерством имущественных отношений в судебном порядке оспорен заключенный договор купли-продажи, имущество возвращено в собственность Омской области.

Илья Николаев