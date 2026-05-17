Кассовое неравенство

В 2025 году средний заработок женщин в регионах Южного федерального округа оказался на треть ниже мужского: 54,8 тыс. руб. против 80,1 тыс. руб. Самая значительная гендерная разница зафиксирована в Астраханской области — 39,9%. Наименьший разрыв в оплате труда наблюдался в Республике Калмыкия — 22,7%. Существенное неравенство также отмечено в Ростовской области (33,9%), Республике Адыгея (32,5%) и Крыму (27,2%). В Краснодарском крае разница составила 29,5%. Эксперты отмечают, что гендерный разрыв в зарплатах сохраняется на всех этапах карьеры, независимо от стажа, при равном объеме работы.

В регионах Южного федерального округа (ЮФО) сохраняется значительная разница в оплате труда мужчин и женщин. Как следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, средняя заработная плата мужчин на крупных и средних предприятиях округа после вычета НДФЛ составила 80 115 руб., тогда как женщины получали лишь 54 894 руб. Таким образом, в среднем по ЮФО зарплата женщин ниже мужской на 31,5%.

Наиболее выраженный гендерный разрыв зафиксирован в Астраханской области. Здесь мужчины зарабатывают в среднем 77 641 руб., а женщины — 46 692 руб. Отставание женских зарплат от мужских достигает 39,9%, что является максимальным показателем среди всех регионов ЮФО.

Высокие показатели неравенства также отмечены в Ростовской области, где зарплата мужчин составляет 83 573 руб., а женщин — 55 222 руб. (разрыв — 33,9%), и в Республике Адыгея — 71 908 руб. против 48 569 руб. (разрыв — 32,5%).

В Республике Крым разрыв менее выражен, но также существенен: мужчины получают 65 963 руб., женщины — 48 042 руб. (отставание — 27,2%).

Наименьшая разница в оплате труда отмечена в Республике Калмыкия: при средней зарплате мужчин 52 043 руб. и женщин 40 240 руб. разрыв составляет 22,7%. В Севастополе мужчины получают 75 768 руб., женщины — 55 734 руб. (разрыв — 26,4%), в Краснодарском крае — 86 205 руб. против 60 812 руб. (разрыв — 29,5%).

В целом по России среднемесячная начисленная заработная плата женщин на крупных и средних предприятиях оказалась на 33,7% ниже, чем у мужчин. В абсолютном выражении разрыв достиг 37,8 тыс. руб.

Как свидетельствуют данные статистики, минимальное расхождение в уровнях оплаты труда за последние годы фиксировалось в 2013 году, когда оно составило 25,8%. В дальнейшем наметилась устойчивая тенденция к росту этого показателя: 27,4% — в 2015 году, 30,9% — в 2019 году и 31,1% — в 2021 году.

При этом темпы роста зарплат у мужчин остаются выше: за последние два года их доходы увеличились на 33,7%, у женщин — на 32,2%.

Наибольший гендерный разрыв в оплате труда, по данным аналитиков, зафиксирован в сферах культуры, спорта и организации досуга — здесь женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин. В сегменте информации и связи отставание составляет 37,1%, в области профессиональной, научной и технической деятельности — 31,3%.

Наименьший разрыв отмечен в строительстве (8,4%) и в образовании (14,1%).

«Более низкий уровень заработной платы женщин по сравнению с мужчинами традиционно объясняется "нелинейностью" женской карьеры: перерывами, связанными с материнством, а также большей вовлеченностью в семейные обязанности. Однако в российских условиях значение этого фактора выглядит переоцененным: женщины в среднем работают лишь на два часа в неделю меньше, чем мужчины. При этом даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени различия в оплате сохраняются: среднечасовая заработная плата женщин примерно на 30% ниже мужской»,— комментирует статистику президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Особенно показательным эксперт называет сегмент топ-менеджмента, где оба пола отрабатывают одинаковое количество часов. Здесь гендерный разрыв в доходах остается значительным и достигает 43%, что, по мнению аналитиков, свидетельствует о структурном характере проблемы.

Неравенство в оплате труда прослеживается на всех этапах профессиональной карьеры и практически не зависит от стажа работы, подчеркивает госпожа Трубникова.

Единственным исключением является возрастная группа до 18 лет, где доходы девушек в среднем на 10% превышают заработки юношей. Однако уже после достижения совершеннолетия женщины начинают систематически уступать мужчинам в уровне оплаты труда. В дальнейшем разрыв сохраняется на протяжении всей трудовой биографии: женщины зарабатывают примерно на треть меньше мужчин.

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Сергей Толкачев добавляет, что женщины также сталкиваются с так называемыми невидимыми барьерами, которые ограничивают их карьерный рост по сравнению с мужчинами. Как следствие — меньшая представленность женщин на руководящих позициях, суженные возможности для продвижения по службе и, как итог, более низкий уровень заработной платы.

Кроме того, продолжил господин Толкачев, прямая или косвенная дискриминация может выражаться в том, что при равных условиях — одинаковых опыте, квалификации и объеме работы — женщинам платят меньше, чем мужчинам. Причина, пояснил экономист, нередко кроется в стереотипах работодателей относительно женской производительности или приверженности труду.

Определенное влияние на разницу в доходах, добавил профессор, оказывает и поведенческий фактор: согласно некоторым исследованиям, женщины реже или с меньшей настойчивостью добиваются повышения зарплаты. «Во многих компаниях информация о заработной плате сотрудников в целом не является общедоступной. Это опять же затрудняет для женщин выявление случаев дискриминации по оплате труда и ведение переговоров о повышении зарплаты»,— комментирует Сергей Толкачев.

Гендерный разрыв в оплате труда требует корректной методологии подсчета, заявил эксперт по управлению продажами и аутсорсингу линейного персонала, руководитель коммерческого отдела компании «Эксцельсиор» Александр Смирнов.

По его словам, тема дискриминации по полу остается острой, однако распространенное утверждение, что «женщинам платят меньше, а мужчинам — больше», нередко искажает реальность. Эксперт призвал опираться на фактические расчеты, не ограничиваясь данными по крупным и средним предприятиям, и не исключать из анализа малый бизнес.

Господин Смирнов указал, что сравнение «средней температуры по больнице» без учета отраслевой специфики некорректно. В технологических секторах, где исторически занято меньше женщин (инженеры, машинисты), заработные платы выше. В то же время в рекламных и туристических агентствах, социальных фондах, где преобладают женщины, их доходы зачастую превышают мужские вне зависимости от региона — будь то юг, Москва или Сибирь.

«Что касается цифр 80 на 54 тыс.— мы должны возвращаться в профессии, где работают и мужчины, и женщины. Не на каждую мужскую работу пойдет девушка. Более сложная работа оплачивается выше — это мировая практика»,— подчеркнул эксперт.

В качестве «лакмусовой бумажки» господин Смирнов привел склады и аграрные предприятия. На позициях комплектовщика заказов или на сборе яблок и овощей действуют единые нормативы и сдельная оплата — за килограмм или объем выполненной работы. Пол и возраст сотрудника в таких случаях не влияют на заработок: дискриминация по гендерному признаку отсутствует. Прибыль для бизнеса — решающий фактор: «Кто больше по факту денег приносит, тот и получает зарплату выше»,— резюмировал эксперт.

Наталья Решетняк