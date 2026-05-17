Что происходит у атакованного беспилотником жилого дома на границе Москвы

Беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в городском поселке Путилково в Красногорске, который находится на границе Москвы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По данным главы региона, местные жители не пострадали. На месте работают экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

У атакованного здания находится корреспондент «Ъ». Он передает, что беспилотник попал в 15-й этаж. По его словам, повреждения видны только на одной стороне дома. Как минимум на семи этажах выбило стекла, один балкон был разрушен. Дыма из здания не идет. Нескольких человек осматривают врачи скорой помощи. По словам соседей, в наиболее пострадавшей квартире в момент атаки никого не было: ее хозяйка незадолго до этого уехала на дачу.

В 5:39 мск сотрудник Росгвардии объявил столпившимся у дома местным жителям, что можно заходить внутрь, но люди не поспешили повиноваться, передает корреспондент. Они продолжают находиться у здания.

Всего за последние сутки на подлете к Москве было сбито больше 120 БПЛА. Погибли трое человек: в Мытищах и Химках, сообщал господин Воробьев. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, в столице во время атаки пострадали 12 человек.