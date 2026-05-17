Рядом с Москвой сбили 64 БПЛА за ночь

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили десять беспилотников на подлете к Москве. Всего с полуночи уничтожили 64 БПЛА.

На местах падения дронов работают экстренные службы, написал господин Собянин в своем Telegram. В каких районах сбивают БПЛА, мэр не уточняет. О разрушениях или пострадавших не сообщается.

Ночью в Москве ввели ограничения для аэропортов Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты, сообщали в Росавиации.