В Домодедово и Внуково ввели ограничения на полеты

В районе столичного аэропорта Домодедово и Внуково ввели ограничения на использование воздушного пространства. Авиагавани принимают и отправляют рейсы только по согласованию с «соответствующими органами», заявили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что меры приняли для того, чтобы обеспечить безопасность полетов. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Росавиации.

Сегодня на подлете к Москве сбили 38 БПЛА. Ограничивалась работа Внуково и Жуковского. С половины одиннадцатого они принимают самолеты в штатном режиме.