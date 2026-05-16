Число пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести

В медучреждения доставлены еще четверо пострадавших при взрыве и пожаре на АЗС в Пятигорске. Общее число пострадавших выросло до шести, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва на АЗС в Пятигорске

Фото: Официальный канал МЧС Ставрополья в MAX Последствия взрыва на АЗС в Пятигорске

Фото: Официальный канал МЧС Ставрополья в MAX

По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения техники безопасности во время разгрузки газовоза. Сейчас ведется локализация пожара, угрозы жилым зданиям нет, уточнил господин Владимиров.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Владимир Владимиров также сообщил, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах рядом с АЗС. По его словам, жителям окажут помощь в восстановлении остекления.

Взрыв произошел сегодня днем на улице Ермолова. Состояние одного из пострадавших оценивали как тяжелое. В тушении пожара задействованы более 40 человек.