Doru Haber: упавший в турецком Самсуне беспилотник был украинским

Упавший сегодня в турецком прибрежном городе Самсун беспилотник был украинским, сообщает турецкое издание Doru Haber. По данным СМИ, обломки БПЛА были похожи на части дронов-приманок «Майя».

Издание предполагает, что беспилотник мог сбиться с курса во время атаки на Краснодарский край или Крым. Оперативные службы собрали обломки беспилотника. По их оценкам, до крушения он весил около 25 кг.

ЧП случилось в районе Казым Карабекир. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные бригады. В двух домах повреждены крыши и выбиты стекла. Никто из жителей города не пострадал.