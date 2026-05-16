В турецком городе Самсун беспилотник упал посреди улицы

Неизвестный беспилотник упал на одну из улиц в городе Самсун на черноморском побережье Турции. В двух домах повреждены крыши и выбиты стекла, сообщает местное агентство DHA.

ЧП случилось в районе Казым Карабекир. На место происшествия прибыли полиция, скорая помощь и пожарные бригады. Длина дрона составляет около 1 м. Ведется расследование для установления личности пилота БПЛА и его мотивов. Никто не пострадал.

В марте на берегу Черного моря в Турции обнаружили морской беспилотник. При каких обстоятельствах беспилотное судно попало в этот район, неизвестно.