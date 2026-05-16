До 36 выросло число сбитых на подлете к Москве беспилотников

На подлете к Москве силы ПВО сбили один беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. Это уже 36-й БПЛА, уничтоженный на подлете к Москве за сутки.

Последний раз господин Собянин отчитывался о сбитом дроне в 20:57 мск. На месте падения обломков работают оперативные службы. Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.

По данным Минобороны России, за пять часов над российскими регионами сбили 89 БПЛА. Дроны уничтожили над Московским регионом, Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской и другими областями.