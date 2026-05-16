За пять часов над Россией сбили 89 беспилотников

Силы ПВО с 15:00 до 20:00 мск сбили 89 беспилотников ВСУ над российскими регионами. БПЛА уничтожили над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом и над акваторией Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин отчитался о 31 сбитом БПЛА на подлете к Москве. Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о трех сбитых БПЛА над регионом. Власти других регионов о налетах беспилотников не сообщали.