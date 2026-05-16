В Перми произошел крупный пожар в ангаре

Крупный пожар произошел в ангаре в Перми, сообщила пресс-служба МЧС по региону. Его площадь составила 2 тыс. кв. м.

Пожарная техника на месте происшествия в Перми

Из ангара до прибытия пожарных эвакуировались 30 человек. По данным МЧС, пострадавших нет. Возгорание тушат более 60 человек с помощью 16 единиц техники.

Ангар загорелся на улице Правобережной. По данным РЕН ТВ, столб дыма виден за многие километры от эпицентра. В региональном министерстве территориальной безопасности отметили, что в Пермском крае сегодня не было инцидентов, связанных с беспилотниками.