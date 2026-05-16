В Пятигорске пожарные потушили открытое горение после взрыва на АЗС

Пожарные потушили открытое горение после взрыва на АЗС в Пятигорске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Ставропольскому краю.

Взрыв произошел сегодня днем на улице Ермолова. По данным губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, при ЧП пострадали не менее шести человек. Один из них — в тяжелом состоянии. Сейчас специалисты проливают конструкции АЗС и разбирают их. На месте работают около 60 человек и 29 единиц техники.

По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения техники безопасности во время разгрузки газовоза. Господин Владимиров также сообщил, что взрывной волной выбило стекла в нескольких квартирах рядом с АЗС. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).