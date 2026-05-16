Блокировки отравляются в туры

Турагенты вновь пожаловались на банковские блокировки. Как пишет отраслевой портал Tourdom, россияне не могут оплатить путевки, потому что финансовые организации помечают операции как подозрительные и отклоняют. В некоторых случаях у клиентов блокируются карты. В итоге или путешественникам приходится ехать разбираться в офис банка, или агентство просто теряет клиента.

Причем проблемы возникают и у тех, кто работает «в белую», рассказала “Ъ FM” основательница компании «Олафеста» Татьяна Архипчук:

«Туристы действительно сейчас сталкиваются с массовыми блокировками переводов. Это происходит очень часто. У турагентств есть возможность принятия платежа по QR-коду, который при сканировании формирует квитанцию, и получается перевод юрлицу. Если клиент, например, только положил деньги на счет или получил платеж от компаньона по туру и начал переводить его, то Сбербанк, ВТБ тут же блокируют операцию. Последний — вплоть до того, что туристу приходится отправляться в офис с паспортом. Сотрудники "Сбер" звонят и расспрашивают, что происходит.

У нас так было, что сотрудник службы безопасности уверял туристку, что ИП с нашим ИНН нет и не существует, и она переводит мошенникам.

Это был случай с нашей постоянной клиенткой, уже не первый раз она бронировала туры и потом ездила разбираться в офис. Карту ей в итоге этот сотрудник заблокировал. Кто-то из туристов агрессирует на банки, кто-то спокойно отвечает на все эти вопросы, понимая, что так работают новые алгоритмы».

Впервые компании столкнулись с заморозками платежей при оплате туров в конце января. Это совпало со вступлением в силу приказа Центробанка, который вдвое расширил критерии подозрительных операций. Из-за этого в начале год количество временных блокировок карт и счетов граждан составило 2-3 млн, писал “Ъ”. Тогда в Ассоциации туроператоров России заявляли, что проблема касалась небольших агентств и самозанятых игроков рынка. Сейчас ситуация улучшилась, но полностью проблема не решилась, поделилась учредительница компании LadyOnTravel Виктория Подольская:

«У нас проблемы с оплатами были постоянными. Очень тяжело было в случае Сбербанка. Много было нареканий со стороны Т-банка. Особенно неприятно было, когда они вдруг в момент платежа писали, что это подозрительная, мошенническая операция. Понятно, что для клиентов, которые впервые бронируют тур, это стресс, переживания. Они начинают сомневаться, не мошенникам ли переводят деньги, то есть все это подрывало нашу репутацию.

Я очень много с банками переговоров провела. Любое ИП, любой бизнес проверяется легко, особенно если это крупные компании. Все на виду, ведутся соцсети, есть реквизиты, платятся налоги, это все банки могут видеть и проверять. Поэтому это, конечно, было очень некрасиво. Так или иначе, я думаю, что многочисленные претензии со стороны порядочных турагентов сыграли свою роль. Вот у нас таких проблем больше нет. Сейчас, насколько я знаю, актуальная проблема у турагентов, которые работают в "тени". Те компании, которые принимают деньги на личные карты, конечно, мучаются. Туристы рискуют тем, что поездка вообще может не состояться».

Из-за заморозки перевода клиент может заплатить за услугу больше, так как курс успеет поменяться. Особенно критичны ситуации, когда люди уже в поездке и хотят продлить отпуск, говорят собеседники “Ъ FM”. Если карта окажется заблокирована, оперативно исправить это будет невозможно.

Анжела Гаплевская