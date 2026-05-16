Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 20

Силы ПВО уничтожили еще три беспилотника ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Общее число сбитых на подлете к столице дронов с начала суток достигло 20. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

По информации столичных властей, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Московский аэропорт Внуково работает с ограничениями. Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с профильными ведомствами, сообщили в Росавиации.