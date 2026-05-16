В Нижнем Тагиле отменили двухлетний режим повышенной готовности для 4 улиц

Глава Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев подписал постановление об отмене режима повышенной готовности для нескольких улиц города. Информация об этом размещена на официальном сайте Нижнего Тагила.

Постановление касается четырех улиц: ул. Октябрьской революции, ул. Серова, ул. Циолковского, ул. Индустриальной. Режим был отменен с 14 мая. Ввели его в апреле 2024 года.

Согласно документу от 2024 года, режим вводился для устранения возможных угроз возникновения чрезвычайных ситуаций. К любой ЧС были готовы не только городские службы, полицейские, но и коммунальщики.

В прошлом месяце режим повышенной готовности вводился в деревне Баронская (Свердловская область) из-за подтопления: река Межевая Утка вышла из берегов. «Все силы и средства для аварийно-спасательных работ готовы задействовать немедленно, если потребуется»,— сказал тогда Владислав Пинаев.