Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 15

Силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ, летевший в сторону Москвы. Об этом в Telegram сообщил мэр города Сергей Собянин.

Всего с начала суток на подлете к столице сбили 15 беспилотников. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Московский аэропорт Внуково с 14:28 снова стал принимать и выпускать рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Ранее в работу гавани уже вводили подобные ограничения, но они были сняты в 13:40.