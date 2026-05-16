В Пятигорске произошел взрыв при разгрузке газовоза

Взрыв с последующим пожаром произошел на АЗС при разгрузке газовоза в Пятигорске. Пострадали два человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Причиной ЧП господин Владимиров назвал нарушение техники безопасности. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. В тушении пожара задействованы 45 человек и 15 единиц техники.

На месте инцидента находится глава города Дмитрий Ворошилов. Он призвал граждан воздержаться от поездки по улице Ермолова.

