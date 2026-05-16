В Белгородской области от атак ВСУ за сутки один человек погиб, 18 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области. В результате погиб один человек, еще 18 пострадали. Были повреждены 101 жилое помещение и 39 транспортных средств, а также шесть коммерческих объектов и пять социальных, три инфраструктурных объекта, два трактора. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев (второй справа) выехал на место атаки БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде вместе с мэром Валентином Демидовым (первый справа) Фото: Telegram-канала Александра Шуваева Последствия удара ВСУ по многоквартирному дому в Белгороде Фото: оперштаб Белгородской области

В Белгороде беспилотник атаковал многоквартирный дом (МКД) — ранены девять человек, в том числе трехлетняя девочка. Ребенка положили в детскую областную больницу, еще троих пострадавших — в медучреждения облцентра. Остальные отпущены домой. В доме разрушения получили 70 квартир. Также от ударов БПЛА в городе повреждены три МКД, 19 автомобилей, инфраструктурный объект и оборудование коммерческого объекта.

В селе Нечаевка Белгородского округа вследствие атаки FPV-дрона на автомобиль был ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась. Машина сгорела. Из-за атак БПЛА в поселке Малиновка получил разрушения соцобъект, на участке автодороги Черемошное — Никольское — автомобиль, в поселке Дубовое — коммерческий объект, в селе Николаевка — объект инфраструктуры, на хуторе Церковный — производственное помещение предприятия, в селе Ясные Зори — три частных дома и газовая труба, в поселке Октябрьский — машина, в селе Таврово — частный дом и линия электропередачи. От падения фрагментов сбитых беспилотников в селе Севрюково были повреждены два автомобиля и частный дом. Сегодня ночью от детонации БПЛА в селе Мясоедово пострадали склад и машина. Утром в поселке Дубовое погиб мужчина. Также было повреждено частное домовладение. Принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса.

В селе Солдатское Ракитянского округа от детонации дрона пострадали четыре человека. Три женщины находятся в горбольнице №2 Белгорода, мужчина отпущен на амбулаторное лечение. Кроме того, вследствие атак FPV-дронов повреждены частный дом, автомобиль, коммерческий объект, надворная постройка и трактор.

В Грайвороне из-за удара БПЛА по частному дому пострадали мужчина и женщина. Оба продолжают лечение дома. В селе Головчино Грайворонского округа при выполнении служебных задач боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение голени. Его тоже отпустили на амбулаторное лечение. В результате детонации дронов в Грайвороне повреждены МКД, семь частных домов, две машины, соцобъект и газовая труба, в селе Замостье — социальный объект, в селе Гора-Подол — частный дом и три хозпостройки, в селе Головчино — коммерческий объект, автомобиль и надворная постройка, в селе Косилово — коммерческий объект. Минувшей ночью из-за атак БПЛА в Грайвороне пострадали частный дом, машина и гараж, в селе Новостроевка-Первая — два склада.

В Краснояружском округе у поселка Степное от удара дрона по грузовику ранен мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии отправлен в областную больницу. Транспортное средство повреждено. В поселке Красная Яруга при атаке FPV-дрона получил разрушения социальный объект.

Сутками ранее в Белгородской области при атаках со стороны Украины один человек погиб и четверо были ранены.

Алина Морозова