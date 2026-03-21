IHA: на берегу Черного моря в Турции обнаружили морской беспилотник

На побережье Черного моря в турецкой провинции Орду обнаружили безэкипажный катер. Об этом сообщило агентство IHA.

Объект на пляже заметили местные жители. Когда на место прибыли специалисты, они идентифицировали объект как беспилотный катер. Вокруг судна установили кордон. После детального осмотра катер отбуксируют примерно на 3 км от берега, а затем уничтожат. Правоохранительные органы расследуют, при каких обстоятельствах беспилотное судно попало в этот район.

Аналогичный катер обнаружили в сентябре 2025 года у берегов турецкой провинции Трабзон. Внутри судна находилось 300 кг взрывчатки. Согласно основной версии, аппарат принадлежал Украине, сообщал CNN Turk.