Спикер гордумы Астрахани принял участие в высадке деревьев в ЦПКиО в Волгограде

В Волгограде 14 и 15 мая прошел форум представительных органов муниципальных образований «Единство народов России как высший смысл патриотизма», собравший более 30 делегатов из разных регионов России. В числе участников были спикер гордумы Астрахани Игорь Седов и депутат Александр Тихонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Гордума Астрахани Фото: Гордума Астрахани

На завершающем мероприятии первого дня глава Волгограда Владимир Марченко представил десятилетнюю программу развития города, утвержденную в 2024 году. Презентация прошла на площадке Центрального парка культуры и отдыха. Общий объем финансирования программы составил 1,6 трлн руб., более половины из которых — внебюджетные средства. За два года полностью завершено 102 мероприятия из 552 запланированных на сумму 50 млрд руб.

В рамках программы в городе строятся школы, модернизируются учреждения образования и здравоохранения, обновляются система ЖКХ, дорожная инфраструктура и транспорт, расселяется аварийное жилье и благоустраиваются общественные территории. «В рамках муниципального форума в Волгограде мы вместе с Александром Тихоновым и участниками мероприятия высадили новые деревья в ЦПКиО — каштаны, клены и черемуху. Так появилась аллея Единства городов России», — сообщил господин Седов на своей странице во «Вконтакте».

На второй день делегаты посетили оборонно-спортивный лагерь «Авангард», где прошли основные мероприятия форума.

Нина Шевченко